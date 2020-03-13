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الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:30 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات، إن ذروة موجة الطقس السيئ على المحافظات مرت، مشيرا إلى أنه تم اجتياز مرحلة الذروة في المنخفض الجوي، والأجواء سوف تستقر تدريجيا خلال ساعات قليلة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ناردين فرج في برنامج "التاسعة مساءً" المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الجمعة أنه من المتوقع سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة على المناطق الشمالية للبلاد، بينما سيناء ستشهد سيول.

وتابع: بداية من مساء غدًا السبت سيحدث استقرار للطقس، وبداية من الأحد سيشعر المواطن بتحسن كبير في الأحوال الجوية"، لافتا إلى أنه من المتوقع سطوح الشمس أكثر من اليوم.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن أمس الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

حيث سقطت أمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وامتدت إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وكانت رعدية على بعض المناطق، ووصلت إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات إلى أنه من يوم الأحد ستعود معدلات درجة الحرارة إلى طبيعتها، وستكون هناك شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر اعتبارا من فجر الأحد القادم.
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مركز التحاليل اليو الطقس الرصاد الجوية الدرجة الاجراءات الاحترازية الأرصاد احترازية

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