أمريكا: فيروس كورونا يصيب 46 ولاية حتى الآن





أفاد نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب " مايك بنس" ، مساء اليوم الجمعة، بأنه "تم تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في 46 ولاية حتى الآن".





هذ وأعلن ترامب، في وقت سابق من مساء اليوم، حالة طوارئ عامة في البلاد في مسعى للسطيرة على انتشار فيروس كورونا، موضحاً أن "إدارته مستمرة في جهودها الحثيثة لمواجهة الفيروس، وإنه وافق من قدرة البلاد على وقف انتشار الفيروس داخل الولايات المتحدة الأمريكية".





كما طالب المستشفيات في جميع الولايات بالتأهب لمواجهة كورونا، لافتاً إلى قدرة بلادة للتغلب على كل العراقيل التي تقيد قدرة الطواقم الطبية على توفير الرعاية للمرضى.





وفي نهاية الشهر الماضي، كلف الرئيس الأمريكي، نائبه مايك بنس بمهمة متابعة ملف حماية أمريكا من فيروس كورونا.





وأعلنت مراكز الرقابة ومنع انتشار الأمراض (CDC) بالولايات المتحدة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 1678 حالة، وعدد الوفيات ارتفع إلى 41، مشيرة إلى أن عدد الإصابات ارتفع بـ414 حالة بالمقارنة مع الإحصاءات السابقة، بالإضافة إلى تسجيل 5 وفيات جديدة.

وقالت مراكز الرقابة: إن "الإصابات تم تسجيلها في 46 ولاية وفي مقاطعة كولومبيا، التي تقع فيها العاصمة واشنطن، فيما كانت المعطيات السابقة تشير إلى تفشي الفيروس في 42 ولاية والعاصمة واشنطن".

كما يشار إلى أن البيانات التي تقدمها مراكز الرقابة ومنع انتشار الأمراض قد تكون مختلفة عما تعلن عنه سلطات كل ولاية على حدة.



وأعطى نائب الرئيس الأمريكي أملا في إنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد بعد تحديده الصيف المقبل موعدا لظهورها.



