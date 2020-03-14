عمرو أديب عن موجة الطقس: "انتم فاكرين نفسكم في سويسرا!!"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، قائلا: "السيئ قد مضى.. الوضع كان غير طبيعي، ومرافق الدولة لا تحتمل هذا الأمر".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "قولوا كلمة حق.. هذه من أفضل المرات التي واجهت بها الدولة المصرية موجة من الطقس السيئ"، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كان لها أثر بالغ في السيطرة على الوضع.





وأشار الإعلامي، إلى أن الوضع كان يمكن أن يكون أسو من ذلك، منوها بأن الكثيرين كانوا يعتقدون أن إجازة يوم الخميس بسبب الـ"كورونا"، لافتا إلى أن الإدارة المصرية كانت تدرك أن هناك موجة من الطقس السيئ ستتعرض لها البلاد.





وتابع: "الناس اشتغلت بإيدها وسنانها، ومفيش مسئول كان ف مكتبه، ليه بنصر على أننا نجلد أنفسنا"، مستطردا: "انتم فاكرين نفسكم في سويسرا إحنا في بلد عندها مشاكل كتيرة.. كده كويس أوي، اللي ميشفش من المنخل يبقا أعمى".





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.





ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.





وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.





وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.





وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادي ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التي تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.





يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.