Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو أديب عن موجة الطقس: "انتم فاكرين نفسكم في سويسرا!!"

السبت 14/مارس/2020 - 12:10 ص
Advertisements
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، قائلا: "السيئ قد مضى.. الوضع كان غير طبيعي، ومرافق الدولة لا تحتمل هذا الأمر".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "قولوا كلمة حق.. هذه من أفضل المرات التي واجهت بها الدولة المصرية موجة من الطقس السيئ"، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كان لها أثر بالغ في السيطرة على الوضع.

وأشار الإعلامي، إلى أن الوضع كان يمكن أن يكون أسو من ذلك، منوها بأن الكثيرين كانوا يعتقدون أن إجازة يوم الخميس بسبب الـ"كورونا"، لافتا إلى أن الإدارة المصرية كانت تدرك أن هناك موجة من الطقس السيئ ستتعرض لها البلاد.

وتابع: "الناس اشتغلت بإيدها وسنانها، ومفيش مسئول كان ف مكتبه، ليه بنصر على أننا نجلد أنفسنا"، مستطردا: "انتم فاكرين نفسكم في سويسرا إحنا في بلد عندها مشاكل كتيرة.. كده كويس أوي، اللي ميشفش من المنخل يبقا أعمى".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.

وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادي ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التي تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب الطقس الارصاد الأرصاد أخبار الطقس

أخبار تهمك

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم.. مفاجأة بشأن مستقبل زيدان ونجم الملكي يعود من جديد ولاعبان من العيار الثقيل في الطريق

منذ ساعتين

حفاظًا على الطلاب.. نائب وزير التعليم يصدر 10 تعليمات مهمة للمدارس

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

لم نطلق التنين.. توضيح عاجل من الأرصاد الجوية: هذا ما ننتظره

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على حقيقة هروب أسد من سيرك بمصر الجديدة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة: السيول مستمرة في هذه المناطق

منذ حوالي 3 ساعات

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 13 مارس: ميسي في الحجر الصحي.. خسائر صادمة للبرسا بسبب كورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

استنفار لاستقبال موجة جديدة من الطقس السيىء غدًا بالكويت

استنفار أمني بالكويت بسبب موجة الطقس السيء

بعد ذبح سائحتين بالمغرب.. عمرو أديب يحذر العالم من هجمات إرهابية

تعليق ناري لـ عمرو أديب على إدعاءات الفنان الهارب محمد علي

"الأرصاد" لـ المواطنين: غدا ذروة الطقس السيىء.. لا تغادروا منازلكم

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيىء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:30 م

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

09:12 م

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

08:20 م

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

08:53 م

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

08:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status