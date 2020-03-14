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جميعهم بقرية واحدة.. انهيار 5 منازل بسبب الأمطار في الغربية

السبت 14/مارس/2020 - 02:17 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أيمن يحيي
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شهدت قرية بلكيم، التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، انهيار 5 منازل بسبب مياه الأمطار دون وقوع إصابات بشرية، وعلى الفور تم توفير مساكن بديلة لهم.

وكشف مصدر من داخل القرية أن الـ5 منازل التي انهارت بينها انهيار سقف منزلين، بينما انهارت 3 منازل بالكامل، بسبب بناءها بالطوب اللبن، وكونها منازل قديمة.

وكانت محافظة الغربية قد شهدت على مدار يومين موجة من الطقس السيئ ما أدى إلى انهيار أسقف عدة منازل وسقوط "بلكونات" قديمة دون وجود إصابات، كذلك انهيار منزل في قرية دفرة التابعة لمركز طنطا.

كما شهدت المحافظة انتشار سيارات شفط المياه في جميع الشوارع لتصريف مياه الأمطار، وتواجد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، مع جميع القيادات التنفيذية لإزالة مياه الأمطار من الشوارع.

وأمر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتعليق الدراسة غدا السبت في المدارس بالنسبة للطلاب مع استمرار العمل للمدرسين والإداريين والعمال، كذلك رفع تقارير عن حالة المدارس وتأثرها بمياه الأمطار.

كذلك كشف مصدر مسئول من جامعة طنطا، تعليق الدراسة غدا السبت في الجامعة طبقا لقرار وزير التعليم العالي، مع استمرار عمل المستشفيات الجامعية.

على جانب أخر تشهد شوارع محافظة الغربية هدوءًا تامًا، وعدم خروج المواطنين من منازلهم إلا للضرورة القصوى، بسبب الطقس السيئ وانتشار مياه الأمطار في الشوارع.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.

وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادي ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التي تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.
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