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الخارجية الإيرانية إلى الأمم المتحدة: فيروس كورونا يدمر البلاد

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:53 م
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وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني
وكالات
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم الجمعة، في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أحث الهيئة الدولية والدول الأعضاء، بضرورة تجاهل العقوبات الأمريكية غير الإنسانية على بلدي".

وأضاف ظريف: "الولايات المتحدة تصر على المضي قدما في تلك العقوبات غير الإنسانية على الشعب الإيراني"، مفيداً بأن "فيروس كورونا يدمر إيران، ويجب أن ندرك أن هذا الفيروس لا يميز أحدا".

كام استدرك قائلا: "لمحاربة تلك الفيروسات، ينبغي فقط أن نركز على محاربة تلك الفيروسات لا محاربة البشر".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلن في وقت سابق، ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" إلى 11364 حالة والوفيات إلى 514، لافتاً إلى أن طهران تتصدر المدن الإيرانية بعدد إصابات بلغ 303 حالة خلال 24 ساعة.

وأكد قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، في وقت سابق من اليوم، على أن بلاده قررت إخلاء الشوارع والأسواق والمراكز التجارية في المدن خلال الـ 24 ساعة المقبلة وذلك لقطع سلسلة انتقال فيروس كورونا بين الناس.

وكتب وزير الخارجية الإيراني، تغريدة على "تويتر"، قائلاً: إن "إيران طلبت من صندوق النقد الدولي تمويلا طارئا؛ لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي تضررت البلاد منه بشدة".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ويشار إلى أن الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، تجاوزت 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الخارجية الإيرانية الأمم المتحدة إيران

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