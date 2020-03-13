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الإسكان: دراسة عدد من الحلول الدائمة للتعامل مع موجات الطقس السيئ

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:23 م
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نائب وزير الإسكان
نائب وزير الإسكان
احمد الشيخ
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قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بجولة موسعة فى ٣ محافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، لتفقد أعمال سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة بتلك المحافظات.

  وتجول نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بعدد من المناطق والشوارع الرئيسية والمحاور الهامة، بالمحافظات الثلاث، للتأكد من سحب مياه الأمطار، وفتح الشوارع لمرور السيارات والمواطنين.

  وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن وزارة الإسكان ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، تبذل قصارى جهدها، وتدفع بجميع العاملين والمعدات بالمواقع المختلفة على مدار الـ٢٤ ساعة من أجل التعامل مع موجة الطقس السيئ، وسقوط الأمطار الغزيرة غير المسبوقة.

  وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه يتم دراسة تنفيذ عدد من الحلول الدائمة للتعامل مع موجات الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة، التى باتت تشهدها مصر فى الآونة الأخيرة، موجها الشكر لجميع العاملين الذين يبذلون قصارى جهودهم فى ظل ظروف جوية غير مسبوقة.

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الكلمات المفتاحية

وزير الإسكان وزارة الإسكان موجة طقس سيئة تضرب القاهرة سحب كميات من المطر سحب المطر من الشوارع

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