بشري تكتشف حل للفحص عن الكورونا: زي اختبار الحمل للسيدات

بيته ويتصل بالجهات المعنية".



يذكر أن آخر أعمال بشرى، مسلسل "عوالم خفية" أمام النجم عادل إمام.

استطاعت الفنانة بشرى، أن تكتشف حلا سريعًا للفحص عن مرض "كورونا"، الذي أصبح حديث العصر، وبات يقلق المصريين، وخاصة بعد انتشار حالات مصابة في مصر.وكتبت بشرى، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"،"عندي فكرة حل سريع يستطيع المواطن أن يساعد الدول في الكشف عن المصابين بفيروس كورونا، لازم ينزل منتج السوق يتباع في كل المحلات، أو يتوزع حتى ببلاش زي اختبار الحمل للستات".واستكملت بشرى، قائلة "ونعرف منه إذا كان إيجابي أم سلبي، وهيساعد في حصر الإعداد عالميًّا، واللي يطلع عنده يلزم