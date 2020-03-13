Advertisements
Advertisements
Advertisements

إعانات عاجلة للمتضررين من سوء الأحوال الجوية.. "التضامن" تكشف التفاصيل

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:59 م
Advertisements
وزيرة التضامن نيفين القباج
وزيرة التضامن نيفين القباج
أمنية فوزي
Advertisements
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الضحايا محدود حتى الآن، وما زال يتم حصر خسائر العقارات؛ لافتة إلى أن بنية المباني الريفية ضعيفة.

وأشارت "القباج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أنهم يوفرون تعويضات للأسر المتضررة، وإعانات عاجلة للأهالي، وترميمات للمباني التي تأثرت بسوء الأحوال الجوية.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي، على أن هناك تنسيق حكومي وأهلي على أعلى مستوى لمواجهة أزمة سوء الأحوال الجوية.

ومن جانبه قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء: "نتابع موقف سلامة المواطنين من خلال شبكة اتصالات من كل المحافظات، ونعتمد على وسائل إلكترونية".

وتابع "عبد المقصود"، خلال لقاء تليفزيوني: "نتلقى شكاوى المواطنين على رقم 16528، بالإضافة إلى أرقام شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وغيرها".

وأضاف رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء، أن محافظة القاهرة أكثر المحافظات تضررًا من سوء الأحوال الجوية؛ بسبب كمية الأمطار التي سقطت، متابعًا: "ومن المتوقع أن تزيد خلال الساعات المقبلة نتيجة مرور البلاد بمنخفض جوي يأتي من اتجاه الغرب في اتجاه الغرب ثم اتجاه الشمال ثم باقي المحافظات".

وأشار إلى أنه تم رصد 20 حالة وفاة تأثرًا بسوء الأحوال الكهربائية، موضحًا أن جزء كبير منهم بسبب الصعق الكهربائي.

وأهاب رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء، المواطنين بتوخي أقصى درجات الحذر خلال الأيام الحالية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ. 

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية. 

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور. 

وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية. 

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كمية الأمطار حالة الطقس الطقس الأرصاد

أخبار تهمك

تعرف على حقيقة هروب أسد من سيرك بمصر الجديدة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم.. مفاجأة بشأن مستقبل زيدان ونجم الملكي يعود من جديد ولاعبان من العيار الثقيل في الطريق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

حفاظًا على الطلاب.. نائب وزير التعليم يصدر 10 تعليمات مهمة للمدارس

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة: السيول مستمرة في هذه المناطق

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 13 مارس: ميسي في الحجر الصحي.. خسائر صادمة للبرسا بسبب كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 16 ساعة

لم نطلق التنين.. توضيح عاجل من الأرصاد الجوية: هذا ما ننتظره

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ المنوفية يستقبل رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء (صور)

سوء الأحوال الجوية يتسبب في شلل مروري بالمنصورة (فيديو وصور)

قرارات هامة من الحكومة لمواجهة موجة الطقس السيئ

عاجل.. الحكومة تكشف عن منخفض جوي آخر قادم من البحر المتوسط

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

الحكومة: القاهرة أكثر المحافظات تضررًا.. و20 حالة وفاة بسبب الطقس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:30 م

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

09:12 م

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

08:20 م

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

08:53 م

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

08:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status