إعانات عاجلة للمتضررين من سوء الأحوال الجوية.. "التضامن" تكشف التفاصيل

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الضحايا محدود حتى الآن، وما زال يتم حصر خسائر العقارات؛ لافتة إلى أن بنية المباني الريفية ضعيفة.





وأشارت "القباج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أنهم يوفرون تعويضات للأسر المتضررة، وإعانات عاجلة للأهالي، وترميمات للمباني التي تأثرت بسوء الأحوال الجوية.





وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي، على أن هناك تنسيق حكومي وأهلي على أعلى مستوى لمواجهة أزمة سوء الأحوال الجوية.





ومن جانبه قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء: "نتابع موقف سلامة المواطنين من خلال شبكة اتصالات من كل المحافظات، ونعتمد على وسائل إلكترونية".





وتابع "عبد المقصود"، خلال لقاء تليفزيوني: "نتلقى شكاوى المواطنين على رقم 16528، بالإضافة إلى أرقام شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وغيرها".





وأضاف رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء، أن محافظة القاهرة أكثر المحافظات تضررًا من سوء الأحوال الجوية؛ بسبب كمية الأمطار التي سقطت، متابعًا: "ومن المتوقع أن تزيد خلال الساعات المقبلة نتيجة مرور البلاد بمنخفض جوي يأتي من اتجاه الغرب في اتجاه الغرب ثم اتجاه الشمال ثم باقي المحافظات".





وأشار إلى أنه تم رصد 20 حالة وفاة تأثرًا بسوء الأحوال الكهربائية، موضحًا أن جزء كبير منهم بسبب الصعق الكهربائي.





وأهاب رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء، المواطنين بتوخي أقصى درجات الحذر خلال الأيام الحالية.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.





ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.



