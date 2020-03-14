تعرف على خريطة بأهم الطرق المفتوحة والمغلقة بسبب الطقس

كشفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد الوزير للمرور، غلق عدد من الطرق على مختلف محافظات الجمهورية، بسبب انتشار مياه من الأمطار، وما تشهده البلاد من الحالة وسقوط أمطار غزيرة وسيول ووجود رياح مثيرة للأتربة وعاصفة ترابية وانعدام الرؤية بها، تسببت في قطع وغلق بعض الطريق الرئيسة.





الطرق المغلقة

أغلقت الإدارة العامة للمرور وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، طريق العين السخنة في الاتجاهين، وغلق طريق الجيش الشرقي في الاتجاهين، وغلق طريق الواحات البحرية اتجاه الفرافرة، كما أغلقت الإدارة العامة للمرور، 11 طريقا صحراويا منعا لوقوع أي حوادث مرورية.





كما أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق البحر الأحمر اتجاه سوهاج وقنا وأسيوط، وطريق البحر الأحمر اتجاه رأس غارب اتجاه الشيخ فضل المنيا، وغلق طريق قنا- الأقصر، بوابات طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي، وغلق طريق قنا - سوهاج





أغلقت الإدارة، غلق طريق قنا- البحر الأحمر، غلق طريق قنا- نجع حمادي، غلق طريق رأس غارب - المنيا، وغلق طريق الزعفرانة- بنى سويف، وغلق طريق الداخلة-شرق العوينات، وغلق طريق أسيوط- القاهرة على طريق الكريمات، وغلق طريق أسيوط- سوهاج علي الصحراوي الغربي، غلق طريق أسيوط- سوهاج الصحراوي الشرقي.





غرفة طوارئ

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن تجهيز غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات المرور، بسبب سقوط أمطار غزيرة أو استقبال الشكاوى والاستفسارات عن الطرق المغلقة بسبب سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.





تراقب، غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للشئون المرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين بالخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما تتبع الإدارة حركة السيارات، بكاميرات المراقبة، لرصد الكثافات المرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لإزالة أي معوقات مرورية من الحوادث أو الأعطال.





نشرت الإدارة العامة للمرور، عدد من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم السيارات بمساعدة قادة السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم الأتي: 01221110000.





توصيات المرور

توجهت الإدارة العامة للمرور، بتوصياتها لقادة السيارات أعلى الطرق، بسبب هطول الأمطار لمنع لوقوع أى حوادث وتوصى المرور بضرورة السير بسرعات منخفضة لنقص معامل الاحتكاك مع إطارات السيارة بسبب مياه الأمطار.





نصحت الإدارة العامة للمرور، السائقين بضرورة التحكم في عجلة القيادة للسيارات لأن سطح الطريق زلق، ويجب زيادة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك للوقوف بأمان مع منع الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.





كما توجهت الإدارة العامة للمرور، بنصيحة ضرورة استخدام الإشارات الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين مسار السائقين ومسار الآخرين، وشددت الإدارة علي عدم الانشغال بغير الطريق مع تجنب السير عكس الاتجاه أو توجيه السيارات للدوران غير الشرعية لمنع لوقوع الحوادث.





أكدت الإدارة العامة للمرور، على ضرورة ترك مسافة الأمان بين السيارة والآخرين بحيث لا تقل المسافة عن 4 أمتار لكل 10 كم في السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، وتشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، ومنع السرعات الجنونية أثناء القيادة على الطرق





حادث تصادم

وقع، صباح الجمعة، حادث تصادم بين سيارة "ميكروباص" وأخرى ملاكي بطريق الكورنيش، في طريق كورنيش الإسكندرية، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، ونقلهم للعلاج بالمستشفى الجامعي بسبب موجة الطقس السيئ.





تلقى قسم شرطة باب شرقي، بلاغ، يفيد بوقوع حادث تصادم، بمنطقة كامب شيزار بطريق الكورنيش، وانتقل ضباط المرور إلى موقع الحادث، وكشف الفحص تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" وملاكي بجوار نفق كامب شيزار بطريق الكورنيش، اتجاه محطة الرمل، ما أدَّى إلى إصابة 5 أشخاص.