Advertisements
Advertisements
Advertisements

في اتصال هاتفي مع الفخاخ.. وزير الخارجية الأمريكي يدين حادث السفارة

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
أجرى وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة التونسية  الياس الفخفاخ عبر خلالها عن ادانته للهجوم الارهابي الذي استهدف السفارة الامريكية.

وأثنى وزير خارجية أمريكا على حسن  التدخل  السريع للقوات الأمنية  التونسية، وفتح تحقيق في الغرض والقيام بالمعاينات اللازمة الى جانب تفاعلات الحكومة التونسية يومها مؤكدا استعداد السلطات الأمريكية لتقديم أي مساعدات للمسؤولين التونسين في التحقيقات المتعلقة بالهجوم الإرهابي الذي استهدف سيارة أمنية تتولى حماية السفارة الاسبوع الماضي.

كما شدد وزير الخارجية الأمريكي، على دعم الولايات المتحدة الأمريكية المتواصل مع تونس شريكها في مقاومة الإرهاب.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ يوم

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بيان حكومي صادم عن ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 7 ساعات

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم.. مفاجأة بشأن مستقبل زيدان ونجم الملكي يعود من جديد ولاعبان من العيار الثقيل في الطريق

منذ 33 دقيقة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 13 مارس: ميسي في الحجر الصحي.. خسائر صادمة للبرسا بسبب كورونا

منذ 37 دقيقة

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

منذ ساعتين و 10 دقيقة

حفاظًا على الطلاب.. نائب وزير التعليم يصدر 10 تعليمات مهمة للمدارس

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تعرف على حقيقة هروب أسد من سيرك بمصر الجديدة

منذ ساعة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 13 / 3 / 2020.. ضربة قاتلة بسبب إصابة نجم الأحمر وموعد عودة رمضان صبحي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

لم نطلق التنين.. توضيح عاجل من الأرصاد الجوية: هذا ما ننتظره

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:12 م

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

08:53 م

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

08:58 م

حفاظًا على الطلاب.. نائب وزير التعليم يصدر 10 تعليمات مهمة للمدارس

08:33 م

أخبار ريال مدريد اليوم.. مفاجأة بشأن مستقبل زيدان ونجم الملكي يعود من جديد ولاعبان من العيار الثقيل في الطريق

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status