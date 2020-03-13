في اتصال هاتفي مع الفخاخ.. وزير الخارجية الأمريكي يدين حادث السفارة

أجرى وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ عبر خلالها عن ادانته للهجوم الارهابي الذي استهدف السفارة الامريكية.





وأثنى وزير خارجية أمريكا على حسن التدخل السريع للقوات الأمنية التونسية، وفتح تحقيق في الغرض والقيام بالمعاينات اللازمة الى جانب تفاعلات الحكومة التونسية يومها مؤكدا استعداد السلطات الأمريكية لتقديم أي مساعدات للمسؤولين التونسين في التحقيقات المتعلقة بالهجوم الإرهابي الذي استهدف سيارة أمنية تتولى حماية السفارة الاسبوع الماضي.



