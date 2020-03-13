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أحمد فهمي عن صورته داخل غرفة العمليات: "تحس إني مقفوش في بيت دعارة"

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:47 م
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احمد فهمي
احمد فهمي
روان هيثم
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نشر الفنان أحمد فهمي، مجموعة من الصور الجديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر ''فهمي'' في هذه الصور في غرفة بإحدى المستشفيات بعد إجراءه لعملية جراحية بالمرئ برفقة الدكتور الخاص به، والبروفيسير "جاك ديفير".

وكتب "فهمي" على هذه الصور قائلا: الحمدلله خرجت من العملية بسلام تحس إن أنا مقفوش في بيت دعارة.

وتابع "فهمي" شاكرا للدكتور الذي أجري له العملية قائلا: بشكر جدا دكتور حسام غنيم الدكتور المصري الجدع جدا اللي صمم يجي معايا بلجيكا وأنا بعمل العملية رغم مشاغله.

وأضاف "فهمي" قائلا: وبشكر البروفيسور جاك ديفير البلجيكي على حسن الاستقبال.

وأختتم "فهمي" عبراته قائلا: ان شاء الله أكون في مصر بكرة وهكمل شغل الأحد ان شاء الله.

وعلقت "هنا الزاهد" عليه ببعض الإيموشنات القلب فقط، وبادلها "فهمي" نفس الإيموشنات.

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ألف سلامة عليك يا نجم وحمدلله على سلامتك.

وفي سياق أخر أجرى "فهمي" عملية في القاهرة لجراحة المرئ منذ شهرين ولم تحقق النجاح الكامل ولم تقضى على الألم الذي يشعر به على مدار العامين الماضيين.
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