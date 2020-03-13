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مصرع طفل وإصابة 8 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بالبحيرة

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:06 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
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لقي طفل مصرعه بينما أصيب 8 أشخاص آخرون بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع 3 حوادث متفرقة بنطاق محافظة البحيرة.

البداية عندما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبوالمطامير باستقبال مستشفي أبو المطامير المركزي جثة هامدة لطفل يدعي "عبدالرحمن محمد رجب" 11 عاما، مقيم بقرية الثامنة بجناكليس، وذلك صعقا بالكهرباء أثناء محاولته تركيب لمبة بالمنزل، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة.

كما استقبل مستشفي دمنهور التعليمي عدد 4 أشخاص مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق " دمتيوه " بنطاق مركز دمنهور، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بنطاق مركز شرطة دمنهور، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سياره نقل وأخري تومناية بالقرب من كوبرى أبوريش بطريق دمتيوه أمام مسجد النصر.

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي دمنهور التعليمي وهم كل من "محمد إسماعيل القباري" 50 عاما، "سمير محمد خليل" 70 عاما، "هبه على فهمي" 40 عاما، و"إسلام هاني الشحات" 18 عاما، وجارى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفرالدوار، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخري ميكروباص بالطريق الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار اتجاه الإسكندرية، أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي كفر الدوار العام.

والمصابون هم كل من "حسن محمد النجار" ٥٠ عاما، بجروح رضية بفروة الرأس وسحجات بالوجه، "محمد عبد المنعم محمد" ٣٠ عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "هشام عبد الفتاح على" ٣٨ عاما، بكدمة بالظهر، وجميعهم مقيمين بكفرالدوار، و"رمضان محمد عبد الحميد" ٣٥ عاما، مقيم بأبيس بالإسكندرية، مصاب باشتباه كسر بعظمة الفخذ الأيسر، وجاري عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، أمس الخميس واليوم الجمعة، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.
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الكلمات المفتاحية

طفل حوادث البحيرة

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