إرتفاع حالات العزل الذاتي بسبب كورونا إلى 30 حالة بمنوبة

إرتفع عدد حالات العائدين من الأراضي الإيطالية، والمنتهية آجال عزلهم الذاتي، اليوم الجمعة 13 مارس 2020، بولاية منوبة، إلى 7 حالات لم تظهر عليهم أية أعراض مرضية، ليصل عدد حالات العزل الذاتي منذ 15 يوما إلى 30 حالة، مازال 23 منهم محل متابعة، حسب تصريح المديرة الجهوية للصحة، إيمان السويسي.





وأوضحت إيمان السويسي، أن أغلب حالات العزل الذاتي كإجراء وقائي، تتعلق بعائدين عبر الباخرة من إيطاليا، فيما كان الجدد عائدون عبر الطائرة من مدن روما وفيرونا ونابولي، ومن ألمانيا واليابان أيضا، أحدهم من جنسية إيطالية، ويحمل أربعة منهم أعراض نزلة برد، وهم محل متابعة صحية، فيما لم يحمل البقية أية أعراض مرضية لحد الآن.





كما تتوزع حالات العزل الذاتي المتواصلة، والتي تشمل خمس نساء، على مدينة المرناقية ب06 حالات ومدينة طبربة ب04 حالات، ثم دوار هيشر ب04 حالات، ووادي الليل ب04 حالات، ثم الجديدة بـ03 حالات، فمنوبة بحالتين، فيما لا تسجل حاليا برج العامري والبطان أية حالات عزل.



