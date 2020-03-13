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إرتفاع حالات العزل الذاتي بسبب كورونا إلى 30 حالة بمنوبة

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:57 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إرتفع عدد حالات العائدين من الأراضي الإيطالية، والمنتهية آجال عزلهم الذاتي، اليوم الجمعة 13 مارس 2020، بولاية منوبة، إلى 7 حالات لم تظهر عليهم أية أعراض مرضية، ليصل عدد حالات العزل الذاتي منذ 15 يوما إلى 30 حالة، مازال 23 منهم محل متابعة، حسب تصريح المديرة الجهوية للصحة، إيمان السويسي.

وأوضحت إيمان السويسي، أن أغلب حالات العزل الذاتي كإجراء وقائي، تتعلق بعائدين عبر الباخرة من إيطاليا، فيما كان الجدد عائدون عبر الطائرة من مدن روما وفيرونا ونابولي، ومن ألمانيا واليابان أيضا، أحدهم من جنسية إيطالية، ويحمل أربعة منهم أعراض نزلة برد، وهم محل متابعة صحية، فيما لم يحمل البقية أية أعراض مرضية لحد الآن.

كما تتوزع حالات العزل الذاتي المتواصلة، والتي تشمل خمس نساء، على مدينة المرناقية ب06 حالات ومدينة طبربة ب04 حالات، ثم دوار هيشر ب04 حالات، ووادي الليل ب04 حالات، ثم الجديدة بـ03 حالات، فمنوبة بحالتين، فيما لا تسجل حاليا برج العامري والبطان أية حالات عزل.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بين كرّ وفر، ووسط صعوبات في الوصول إلى عناوين العائدين من بؤر العدوى بالفيروس، وفي تنفيذ اجراءات العزل واستحالة مراقبة أصحابها، تفيد معطيات الإدارة الجهوية للصحة بعدم امتثال أكثر من 10 حالات للقرار من جملة حالات العزل المتواصلة إلى يوم أمس، هذا فضلا عن معاناة أعوان وإطارات الصحة في التعامل مع المعنيين بالقرار واقناعهم بالتراتيب الصحية لحماية عائلاتهم والمحيطين بهم من خطر انتشار العدوى.
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