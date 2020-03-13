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عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإيطالي

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:00 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف نادي إيطالي جديد اليوم الجمعة ١٣ مارس رسميا إصابة واحد من نجوم الفريق بفيروس كورونا المنتشر في الفترة الأخيرة داخل الدولة.


وأعلن نادي فيورنتينا الإيطالي اليوم أن الكرواتي دوسان فلاهوفيتش نجم الفريق خضع لفحوصات طبية من فيروس كورونا وكانت نتيجة الفحوصات إيجابية.

وأكد النادي في بيان رسمي أصدره عبر حسابه الرسمي أن اللاعب بصحة جيدة وسيتم وضعه في الحجر الصحي خلال الساعات القليلة القادمة.

كما أشار النادي إلى أنه سيتم وضع جميع لاعبو الفريق أيضا في الحجر الصحي لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.


يذكر أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كان قد أعلن رسميا تعليق بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بسبب انتشار فيروس كورونا في الدولة.


ويتواجد نادي فيورنتينا في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٣٠ نقطة من أصل ٢٦ مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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