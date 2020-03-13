البورصة السعودية تواصل التراجعات.. و"أرامكو"تنجو من تحقيق خسائر ضخمة

أنهى مؤشر السوق السعودي تداولات هذا الأسبوع على انخفاض بنسبة 14.9 % ما يعادل نحو 1110 نقاط مغلقا عند 6357 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 7468 نقطة، مواصلا هبوطه للأسبوع الثالث على التوالي.





وتعد خسائر مؤشر السوق هذا الأسبوع الأكبر من حيث النسبة منذ فبراير 2011 حين بلغت 15.02 % والأكبر من حيث النقاط منذ أكتوبر 2014، حيث بلغت آنذاك 1304 نقاط.

وسجل سهم أرامكو اعلي الأسهم نشاطا من حيث القيمة السوقية تراجعات بنسبة 2.3% خلال تعاملات هذا الأسبوع ليصل إلى مستويات 29 ريال للسهم معوضا من بعض الخسائر التى حققها في بداية تعاملات الأسبوع والتى وصلت به إلى مستويات سعرية 28 ريال للسهم.

ولا يزال سهم أرامكو يتداول عند مستويات اقل من سعر الطرح الأولي نهاية ديسمبر الماضي البالغ 32 ريال للسهم.

وحقق سهم" أرامكو" قيم تداولات هذا الأسبوع 611 مليون ريال بالتداول على 21 مليون سهم، ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائجها الأسبوع القادم، بالتزامن مع أعلان الشركات السعودية ارباحها عن الربع الرابع من 2019، حيث وصل إجمالي ل عدد الشركات المعلنة إلى 86 شركة باستثناء الصناديق العقارية المتداولة والشركات المختلفة سنتها المالية.





وجاء تراجع السوق السعودي هذا الأسبوع تزامنا مع هبوط الأسواق العالمية بعد تأثرها بالمخاوف من انتشار فيروس "كورونا" الذي أعلتنه منظمة الصحة العالمية كوباء.





وشهد الأسبوع هبوطا حادا في أسعار النفط بعد فشل أوبك وروسيا في الاتفاق على تعميق خفض الإنتاج؛ ليصل البرميل أدني مستوياته السعرية منذ حرب الخليج عند 30 دولار للبرميل..

وقررت السعودية رفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يومياً، وستقوم أرامكو بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يوميا في شهر أبريل القادم.