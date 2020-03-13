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مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة براقة

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:58 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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شاركت الفنانة مي عمر، محبيها صورة جديدة من أحدث إطلالة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "مي"، وهي ترتدي فستانًا باللون الأسود من قماش الجلد البراق، ونسقت مكياج تلائم مع ملامح وجهها.

يذكر أن مي عمر، تشارك في مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال، وهو مسلسل تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى، ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.
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