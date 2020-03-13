تفاصيل انهيار جزئي لعقار في المنصورة (صور)

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، هيثم الشيخ نائب المحافظ وسعد الفرماوى، السكرتير العام، بالانتقال على الفور إلى موقع إحدى العقارات بشارع الجبرتي، المتفرع من شارع جمال الدين الأفغاني بنطاق حي شرق المنصورة، بسبب انهيار جزء من سور "بلكونة" في الطابق الثاني به.





وانتقل لموقع الانهيار، مرسى هيكل، رئيس الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة، وقامت لجان المعاينة المرافقين بالمعاينة على الطبيعة للعقار المشار إليه، وتم عمل كردون حول موقع العقار، وذلك لإزالة كافة مواطن الخطورة.





وتبين أن العقار كان قد صدر له من قبل قرار إزالة، ولم يتم تنفيذه، وبناء عليه تم تحرير مخالفة عدم تنفيذ القرار الإزالة، وجارى متابعة العقار لحين عرضه مرة أخرى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لسوء حالة العقار.





ويشار إلى أن العقار خالي من السكان سوى الدور الأرضي وجود به شقتين به سكان.





حضرت لجنة المعاينة مكونة من: مدحت يسن، نائب رئيس الحي ومأمور قسم ثاني، طارق بك الشحات، والنقيب محمد الألفي والمهندس صلاح حجازي، مدير الإدارة الهندسية، ومحمد مراد مراجع عام التنظيم، وطه محمد طه، مدير المتابعة، والميدانية ومحمد حلمي مدير إدارة الكوارث.





وكانت أعلنت محافظة الدقهلية، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع سقوط الأمطار لسرعة شفط وكسح المياه، فضلا عن جاهزية كافة القطاعات بالمحافظة تحسبا لوقوع أي أحداث وسرعة التعامل معها في الحال.









وفي سياق مغاير تعرضت محافظات الجمهورية، صباح الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.









و اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.









وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.









ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.









فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.









وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.





وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.





وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادي ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التي تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.





يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.