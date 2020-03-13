عاجل.. "ترامب" يعلن حالة الطوارئ الوطنية في أمريكا لمواجهة كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، إننا "أغلقنا جميع الحدود تجنبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأعلن "ترامب" حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أن "إعلان حالة الطوارئ سيسهل مهمة مواجهة كورونا، ويمنح صلاحيات للمستشفيات".

وأضاف: نتوقع أن نتمكن من إجراء 5 ملايين فحص خلال الشهر المقبل، وقمنا

وأضاف: نتوقع أن نتمكن من إجراء 5 ملايين فحص خلال الشهر المقبل، وقمنا بفتح تمويلا بقيمة 50 مليار دولار لتمويل المناطق المحتاجة.





وتابع: أن "واشنطن تعمل بصورة جادة في مواجهة فيروس كورونا"، مؤكداً على أنه "سيتم تقديم الخدمات للمواطنين وأنهم لن يدخروا جهدا في مواجهة الأزمة الراهنة"، لافتًا إلى أنه سيتم إيقاف دخول الأوروبيين لـ 30 يوما اعتبارا من يوم الأربعاء.





وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن ترامب سيعلن حالة الطوارئ في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.





وأعلنت مراكز الرقابة ومنع انتشار الأمراض (CDC) بالولايات المتحدة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 1678 حالة، وعدد الوفيات ارتفع إلى 41، مشيرة إلى أن عدد الإصابات ارتفع بـ414 حالة بالمقارنة مع الإحصاءات السابقة، بالإضافة إلى تسجيل 5 وفيات جديدة.





وقالت مراكز الرقابة: إن "الإصابات تم تسجيلها في 46 ولاية وفي مقاطعة كولومبيا، التي تقع فيها العاصمة واشنطن، فيما كانت المعطيات السابقة تشير إلى تفشي الفيروس في 42 ولاية والعاصمة واشنطن".





كما يشار إلى أن البيانات التي تقدمها مراكز الرقابة ومنع انتشار الأمراض قد تكون مختلفة عما تعلن عنه سلطات كل ولاية على حدة.



