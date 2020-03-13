أحمد مجدي يستعيد ذكرياته بأكثر خبر قاسي مر بحياتي

شارك الفنان أحمد مجدي، ذكرياته في فترة زمنية من حياته، مع متابعيه حيث نشر صورة له في مطعم، وذلك عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الأمر الذي نتج عن عدم إستسلامه للخوف الناتج عن العاصفة التي تمر بها جمهرية مصر العربية في الفترة الحالية، وقرر عليها الخروج من المنزل والذهاب للمطعم، الذي لطالما تجنبه ليستعيد ذكرياته.



وتحدث "مجدي" عن صديقته في فترة الجامعة، والتي كانت تلقب بـ"منة عبدالظاهر"، وعن تواجدهما معا في هذا المطعم للمذاكرة رغم اختلاف الكليات، وتذكر في هذا المكان وجودها، حيت أنها توفيت في حادثة، وبدأ كلامه بـ"كنت باجي أذاكر أيام الامتحانات، وكانت صديقتي منة عبد الظاهر بتيجي احيانا تذاكر معايا مع انها كانت ف كلية تانية.. وكنا طبعا ولا بنذاكر ولا حاجة! كنا بنقضيها كلام وحكاوي وقبل مانقوم نبص شوية في الورق والكتب ونمشي.. بساطة المكان وهدوءه كانو بيسمحولي بالتأمل وبمتابعة اللي بيحصل جوة المكان وبراه، وبعد نهاية الامتحانات منة سافرت اجازة، وفي الطريق عملت حادثة وراحت المستشفى ودخلت في غيبوبة، كانت صدمة كبيرة جدا على الجميع، وخلال أيام كان خبر وفاتها، وكان اكتر خبر قاسي سمعته في حياتي. لكن فضلت ذكرى منة جميلة وطيبة"



واستكمل الفنان أحمد مجدي حديثه عن سبب تذكره لهذة الفترة قائلا: "امبارح في عز العاصفة قررت انزل وماستسلمش للخوف اللي ف البيوت، عديت بالصدفة من قدام المطعم اللي عادة بتحاشى النظر اليه وركنت العربية ودخلت طلبت دوناتس بالقرفة. وقربت للمكان اللي كنا بنقعد فيه انا ومنة، حسيت كأني داخل اقعد معاها، وانبسط اوي ان المكان لسه زي ماهو الى حد كبير، تحية لروحك المرحة الظريفة يا منة"، وجاءت تعليقات متابعيه بدعوات لها بالرحمة والمغفرة.



ويشارك أحمد في مسلسل "فرصة ثانية"، المقرر عرضه في رمضان 2020، تدور أحداثه فى إطار رومانسى اجتماعي أنساني ملئ بالتشويق وعن فتاة تبحث عن العاطفة،من تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في العمل أحمد مجدي، دياب، وأيتن عامر، وهبة مجدي، وإدوارد، ومحمود البزاوي، وهبة عبد الغني، وسارة الشامي، وأحمد الشامي، ونهال عنبر، وعمر الشناوي، ومحمد جمعة ، من إنتاج شركة سينرجي





