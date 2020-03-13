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خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة للوافدين عبر موقع ابشر وزارة الداخلية الكترونياً برقم الاقامة والهوية

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:42 م
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موقع ابشر
موقع ابشر
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خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة للوافدين عبر موقع ابشر وزارة الداخلية الكترونياً برقم الاقامة والهوية

نرصد ونتابع معكم من خلال الفقرة التالية الخطوات الصحيحة لإتمام الاستعلام عن صلاحية إقامة الوافدين بالمملكة العربية السعودية عبر موقع أبشر وزارة الداخلية من خلال رقم الاقامة، في خدمة تم الإعلان عنها المقيمين على الأراضي السعودية يرغب بمتابعة اخر اخبار اقامتة، لذلك سنتابع ونستعرض معكم من خلال هذا المقال التفاصيل الكاملة حول خطوات الاستعلام عن تلك الخدمة الان.


الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة          
     
بامكانكم اعزائي القراء بكل سهولة إتمام عملية الاستعلام عن صلاحية الاقامة من خلال منصة ابشر للجوازات التى سبق وتم اعدادها خصيصاً لمساعدة المواطنين والوافدين على الاراضي السعودية  بإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية التي جاءت لمساعدة المواطنين تشمل صلاحية الإقامة والمخالفات المرورية وغيرها من الخدمات التي بامكانكم إنجازها دون الحاجة للذهاب لمكتب لإتمام الاستعلام عن تلك الخدمة، حيث شددت الحكومة السعودية الإجراءات على الوافدين بالمملكة بغرامات تتخطى قيمتها ال 500 ريال وال 1000 ريال، لذلك سنتابع ونستعرض معكم من خلال الفقرة التالية الخطوات الصحيحة للاستعلام عن صلاحية الاقامة بشكل الكتروني.


خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة

بامكانكم اعزائي القراء اتمام الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة والهوية من خلال الدخول على موقع ابشر وزارة الداخلية عند النقر على الرابط التالي”هنا“، والانتقال الى خدمات الافراد وتحديد خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة، لاجل اتمام الاستعلام الكترونياً من خلال إدخال رقم الهوية والرقم المرئي ورقم الإقامة، هذا في حال واجهتكم اي صعوبات حول اتمام عملية الاستعلام عن تلك الخدمة قم بكتابة تعليقاً الأمر فى صندوق التعليقات الذى بالاسفل وسوف نوافيكم بابسط الحلول الممكنة بالحال، وسوف نتواصل معكم كذلك من خلال موقعكم الصحراء الاخباري بتحديثات نتابعها معكم على مدار الساعة حول اجدد الطرق المخصصة للاستعلام عن صلاحية الاقامة فتابعونا.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة للوافدين عبر موقع ابشر وزارة الداخلية الكترونياً برقم الاقامة والهوية
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