خير لمصر.. مياه السيول تتدفق بكميات كبيرة بمخر "سنور" (صور)

شهدت محافظة بني سويف، مساء اليوم الجمعة، تدفق شديد لمياه السيول بكميات كبيرة بمخر سنور، حيث تندفع المياه بسرعة كبيرة وتغير مسارها داخل حوض المخر حتى مطلع مصرف سنور، بشرق النيل.



وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ميدانيًا، الأعمال المنفذة والإجراءات العاجلة لاحتواء السيل، وتم تأمين الجسر بمواد محجرية، وجاري من خلال الجهات المعنية تخفيض منسوب المياه وفتح مسارات جديدة للتخفيف من حدة السيل، حفاظًا على الزراعات على جانبي المخر.



ورافق المحافظ خلال جولته: اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء حسام حمودة، السكرتير المساعد، والمحاسب وجيه عبد الرازق، رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذيين المعنيين.



وكلف المحافظ، مسؤولي الري والوحدة المحلية بالتواجد بشكل دائم، حتى الاطمئنان والتأكد التام من تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة لمنع أية تدفقات للمياه خارج مجرى مخر السيل، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق فوق المخر، مؤكدا أنه يتابع هذا الموضوع بشكل مباشر.



وشّدد المحافظ، على ضرورة إرسال أية مستجدات أولا بأول لغرفة عمليات المحافظة المنعقدة على مدار الساعة بشأن مواجهة تداعيات تقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة وباقي محافظات الجمهروية، منذ الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، ومن المتوقع لها أن تستمر حتى غدًا السبت.



يُذكر أن محافظة بني سويف، تشهد لليوم الثاني على التوالي، موجة من الطقس السيئ، بدأت منذ أمس الخميس، بقرى ومراكز المحافظة، بتساقط الأمطار الغزيرة مصحوبة أتربة كثيفة أثرت على الطرق الصحراوية والزراعية، وكذلك موجة من الرعد والبرق، تسببت حدوث ماس الكهربائي ببعض أعمدة الإنارة والمنازل القديمة، ما دفع مسؤولي المحافظة لقطع التيار الكهربائي عن بعض القرى والمدن، حفاظًا على أرواح المواطنين.



وتواصل سيارات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، شفط وكسح المياه من الشوارع الرئيسية والمناطق التى بها تجمعات لمياه الأمطار، لتسيير حركة السير أمام المارة والسيارات، بعد أن أصيبت بالشلل التام، نتيجة تجمعات المياه والبرك الطينية، وأغلقت المحلات التجارية ومواقع الخدمات أبوابها، فيما أغلق الأهالي النوافذ بالمنازل والوحدات السكنية.

