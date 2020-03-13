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فيديو صادم على "التيك توك".. وإعلامي: "الدين سأم مننا"

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:39 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
أمنية فوزي
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عرض الإعلامي الدكتور علاء أبو بكر، مقطع فيديو منتشر على موقع "التيك توك" لشاب يصلي وهو يدخن سيجارة، معلقا: "حتى الدين مسلمش منهم.. الدين سأم من مواقفنا المحزنة"، مشددا على ضرورة ضبط الشباب الذين ظهروا في هذا الفيديو، حيث أنهم يسيئوا إلى الدين.

وانتقد "أبو بكر"، خلال برنامج "مصر في القلب" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة، المحتوى المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هناك مقاطع فيديو موجودة على "السوشيال ميديا" لا تعبر عن سلوكياتنا الحقيقية، معتبرا أن مثل هذه الفيديوهات تعطي صورة سيئة وغير حقيقية عن أخلاقنا.

وأضاف الدكتور علاء أبو بكر: "الكاميرات والتليفونات دمرتنا.. الوضع زاد عن حده"، مطالبا بفرض رقابة على موقع "التيك توك"، معقبا: "التيك توك بيطلع لينا مصايب".

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فيديو صادم على التيك توك سيجارة الصلاة الدين التيك توك

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