أبرزها إلغاء صلاة الجماعة.. تونس تتخذ قرارات هامة لمواجهة 'كورونا'

أعلن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، في خطاب توجه به للشعب التونسي، مساء اليوم الجمعة 13 مارس 2020، عن إجراءات المستوى الثالث لتفشي فيروس كورونا.





وتتمثل القرارات التي أعلن عنها إلياس الفخفاخ في:





-غلق الحدود البحرية بصفة كلية.





-غلق الحدود الجوية بصفة كلية بالنسبة لإيطاليا.





-الابقاء على رحلة جوية واحدة يوميا مع فرنسا.





-رحلة جوية واحدة أسبوعية مع كل من مصر وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا.





-إعلام كل الوافدين بتطبيق الحجر الصحي بصفة آلية.





-إلغاء كل التظاهرات الثقافية والتجمعات والمعارض.





-إغلاق المقاهي والمطاعم ابتداء من الساعة الرابعة 16 مساء





-تعليق اداء صلاة الجماعة بما في ذلك صلاة الجمعة.





-إجراء كل البطولات والتظاهرات الرياضية دون حضور الجمهور



