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الأرصاد تفجر مفاجأة: السيول مستمرة في هذه المناطق

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:33 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الجزء الأصعب من سوء الأحوال الجوية مر، متابعًا: "سنشهد تحسنًا في الأحوال الجوية بداية من السبت".

وشدد "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، على أن تطهير مخرات السيول في المحافظات الجبلية هام جدًا في هذه الفترة، موضحًا أن السيول مستمرة على المحافظات الجبلية خلال الساعات المقبلة، وخلال الساعات الأولى من يوم السبت.

وأضاف أن الأمطار المتوقع سقوطها خلال الساعات المقبلة متوسطة في أماكن وخفيفة في أماكن أخرى، لافتًا إلى أن الأجواء استقرت مساء اليوم، وأن الرياح غدًا ستكون هادئة وغير مؤثرة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما ناشد وزير التنمية المحلية، بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
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