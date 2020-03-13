Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدا.. اجتماع لمجلس إدارة الأهلي والنادي يفتح أبوابه للأعضاء

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:29 م
Advertisements
محمود الخطيب
محمود الخطيب
علي نبوي
Advertisements
يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا هامًا في الثانية ظهر غد السبت بمقر النادي الأحمر بالجزيرة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النادي الأحمر الكثير من الملفات الهامة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وفي سياق أخر قررت إدارة النادي البدء في استقبال أعضاء الأهلي في فروعه الثلاثة، بداية من الواحدة ظهر غدٍ السبت، وذلك بعد اعتذار النادي عن عدم استقبال أعضائه خلال الـ٤٨ ساعة الماضية، حرصًا على سلامتهم بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة شديدة، حسبما صرح العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي.

ووجه الشكر لأعضاء النادي على التزامهم بقرار الإدارة السابق في هذا الشأن، الذي جاء لتأمين سلامة الجميع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياضة الاهلي اجتماع في الاهلي اجتماع

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ حوالي 7 ساعات

حفاظًا على الطلاب.. نائب وزير التعليم يصدر 10 تعليمات مهمة للمدارس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ يوم

موعد مباراتي الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ ساعة

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 15 دقيقة

لم نطلق التنين.. توضيح عاجل من الأرصاد الجوية: هذا ما ننتظره

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيان حكومي صادم عن ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 6 ساعات

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

منذ ساعة و 20 دقيقة

أول فرمان من الزمالك بعد تأجيل مباراة المصري

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:53 م

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

09:12 م

حفاظًا على الطلاب.. نائب وزير التعليم يصدر 10 تعليمات مهمة للمدارس

08:33 م

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

03:27 م

لم نطلق التنين.. توضيح عاجل من الأرصاد الجوية: هذا ما ننتظره

07:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status