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حصاد البورصة في أسبوع .. تراجع قيم التداول الي 13 مليار جنيه
الجمعة 13/مارس/2020 - 09:24 م
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نيفين سمير
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حصاد البورصة المصرية
تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 990 مليون ورقة منفذة على 95 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 15.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.029 مليار ورقة منفذة على 113 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة المصرية ما بين 2.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 653.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 54.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 410 مليون جنيه، بحجم تداول 205.6 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 30.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2.6 مليار جنيه بحجم تداول 859 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 84.5 ألف عملية.
البورصة تخسر 44.7 مليار جنيه في أسبوع
وإختتمت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي تراجع جماعي لكل المؤشرات ، وخسرت البورصة نحو 44.7 مليار جنيه وأغلق رأس مالها السوقي عند 599.8 مليار جنيه ، وخلال الأسبوع المنتهي حققت البورصة تراجع حاد بمعدل جلستين متأثرة بهبوط الأسواق العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم
مؤشرات البورصة المصرية
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 9.34% ليغلق عند مستوى 11194.12 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 6.54% عند مستوى 1096.22 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 7.42% مغلقًا عند مستوى 1172.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 9.51% مغلقًا عند مستوى 12789.84 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.05% ليصل إلى مستوى 625.30 نقطة.
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