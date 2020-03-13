دار سيدة السلام تلغي معرضها الشتوي تضامنًا مع مرضى كورونا

وتعرضت محافظات الجمهورية، أمس الخميس واليوم الجمعة، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.





ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.





وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء الجمعة على كافة أنحاء الحمهورية.





وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.





وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التى تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.





يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الإستقرار في الأحوال الجوية إعتبارًا مـن الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.





وكشفت هيئة الأرصاد، عن أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمـر وجبـوب البلاد.





كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصـل لحـد العاصفة على مناطـق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وصاحب ذلك إنخفـاض فـي درجات الحــرارة اليوم الجمعة.

قررت دار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك، إلغاء فاعليات المعرض الشتوي لهذا العام تضامنًا مع مرضى فيروس كورونا؛ ومتضررى الامطار، فضلًا عن حالة الطقس السيئة التي تشهدها البلاد.وقالت دار السلام في بيانها، اليوم الجمعة: حرصا منا علي سلامة وأمان كل المشتركين معنا فضلنا إلغاء كل الاحتفالات العامة بدار سيدة السلام بمساكن شيراتون، وإلغاء المعرض الشتوي ٢٧ مارس، علي أن يستأنف الحتفال في أول ابريل المقبل، مضيفة "حفظ الرب بلدنا الحبيبه مصر وكل بلاد العالم من كل شر وضرر".وكانت الطائفة الإنجيلية بمصر، قد اعلنت دعمها لمتضرري من اهالي زرايب ١٥ مايو وقال يوسف إدور، مدير المكتب الإعلامي للطائفة الإنجيلية بمصر، والمتحدث بأسم رئيس الطائفة، إن المجمع المعمدان الإنجيلي، قد قرر بتشكيل فريق لدعم وإغاثة المتضررين من قِبل مجمع كنائس المجمع المعمداني في منطقة زرايب ١٥ مايو، وذلك بالتنسيق مع الطائفة الإنجيلية.وأضاف: نصلي إلى الله بأن يمنح التعزية والصبر لذوى الضحايا؛ وأن يمد يديه بالشفاء العاجل لكل المُصابين والمتضررين علي مستوى الجمهورية، كما نصلي أن يحفظ الله مصر وأهلها في أمن وسلام.كانت منطقة ١٥ مايو قد شهدت، أمس، سيول جراء سقوط أمطار غزيرة؛ مما تسبب في إنهيار منازل عديدة وخسائر في الأرواح.وطالب المجمع المعمداني الإنجيلي بمصر، الجهات المعنية بإرسال الدعم ودفع سيارات الاسعاف، مؤكدًا أن معدات الإنقاذ يصعُب دخولها المنطقة، حيث تعرضت إلى مجرى سيول.كما طالب من الجميع التواصل مع القس عادل، راعي الكنيسة المعمدانية هناك، لمحاولة إنقاذ الموقف، لافتًا إلى أن الوضع يحتاج إلى مجهود مكثف.