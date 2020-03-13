مجلس الوزراء يوضح حقيقة تعطيل الدراسة خلال الفترة القادمة

أوضح مجلس الوزراء، اليوم الجمعة الموافق 13/3/2020، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن تعطل الدراسة خلال الأيام القادمة من يوم 22 مارس وحتى 2 أبريل المقبل، وذلك في بيان توضيحي.



وذكر بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم للتأكد من حقيقة تعطيل الدراسة، وهو ما نفته الوزارة، موضحة أنه لا صحة لتعطيل الدراسة وفي هذه الأيام سيتم إجراء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي، وستقام تلك الامتحانات الإلكترونية التجريبية داخل فصول المدارس الثانوية، وسط يوم دراسي عادي بدون أي تعطيل للدراسة، مؤكدة على الهدف الاساسي من هذه الامتحانات هي تدريب الطلاب على التعامل بشكل سليم على التابلت، وذلك استعدادًا لاختبارات نهاية العام الدراسي.



وأضافت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم بدء الامتحان التجريبي الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي يوم 22 مارس وحتى 2 أبريل المقبل، وذلك بنظام الكتاب المفتوح، حيث لن يؤثر نتيجة ذلك الاختبار الإلكتروني على نتيجة الطالب بنهاية العام ولكنه تدريب لهم لاستعمال التابلت فقط.



وستقوم بمتابعة الامتحانات من قبل الوزارة والمديريات وما يتحقق من نتائج خلال فترة الامتحانات وبعدها، وذلك لتجنب ومعالجة أي مشكلات أو سلبيات قد تظهر بامتحانات نهاية العام.

