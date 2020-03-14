مكة تحت المطر.. هاشتاج "مكة الآن" يتصدر "تويتر" بعد سقوط الأمطار

تصدر "هاشتاج" (مكة الآن) عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، بحوالي 12 ألف تغريدة، للتأكيد دعم أرض مكة المكرمة، وحب المسلمين للحرم المكي بعد سقوط الأمطار اليوم وامتلاء السماء بالسحب.





ضيوف الرحمن

قال رياض سعيد، عبر حسابه علي تويتر إن مكة الآن بعد الإغلاق، وتعقيم الصحن، وفتح الطواف أنزل الله تعقيمه بالأمطار، وأبكت الناس أن الله لقادر أن يحمي ضيوفه ضيوف الرحمن.





وغرد موسى المحياني، قائلا: "اللهم يارب المطر وربُّ كلِّ شيء، أَسْأَلُك فِي هَذَا الْيَوْمِ الْفُضَيْل أَنْ تَصْرِفَ عَنِّي وعن كل من يقرأ الْوَبَاء وَالْبَلَاء أَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيِّ قَدِيرٌ".





وقال عبدالعزيز المعيدي، إن مكة الآن، اللهم اجعل ماجئت بهِ في هـذا اليوم، جند من جنودك الذي أرسلته لغسل الوباء والقضاء على الأسقام والأمراض، اللهم واجعلها رياحًا نافعة مثمرة كانسة للأذى، ربي نستودعك من لا سقف لهم ولا مأوي اللهم نستودعك أنفسنا وأهلينا وبلادنا فاحفظنا وبلاد المسلمين".





أم القرى

وأكد الدكتور منصور الغامدي: "لأمّ القرى الشوق يحدينا وفينا خشوع وقلوبنا تفطرت ساعة خلوّ الصحن واليوم حتى السحب قامت تهل الدموع تبكي لأجل مكة وتغسل قلوب المدن يارب حنا عبيدك نبتهل في خضوع ترفع عن الأمة أنواع الوباء والمحن مكة الآن".





وغرد عبدالله ابن ذيب: "اللهم بارك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم".





الطقس في مكة

وكشفت شئون الأرصاد الجوية، في المملكة العربية السعودية، استمرار سقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، منذ صباح الخميس، وسط استعدادات مكثفة من الحكومة للتعامل مع الأمطار التي تشهدها معظم أرجاء المنطقة.





نبهت الأرصاد عن حالة الطقس في مكة المكرمة، سقطت أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني مدى الرؤية، تشمل الأمطار: الجموم - الطائف - العاصمة المقدسة - الكامل - بحرة - جدة - خليص - رابغ، وتمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.





تمتد تأثير نشاط الرياح السطحية (تصل سرعتها إلى 55 كمساعة) المثيرة للأتربة والغبار، إلى الأجزاء الداخلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والرياض





تعقيم الحرم

وقررت الرئاسة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تعقيم المسجد الحرام (1800) لتر بمعقمات صديقة للبيئة، حيث عمل في تعقيم بعدد (450) عاملًا، وتخصيصهم لعمليات التعقيم داخل البيت العتيق.





كما تستخدم الرئاسة العامة معقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات معينة لضمان عدم تأثيرها في البيئة وصحة الإنسان، وكذلك تجرى الاختبارات اللازمة لها قبل البدء بعمليات الغسيل والتعقيم.





تعمل الرئاسة العامة لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى المسجد الحرام وساحاته، والمحافظة على سلامة زوّاره وقاصديه، حسب توجيهات الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.





وقامت الرئاسة العامة بتوزيع عمال التعقيم على مدى (24) ساعة موزعين على ثلاث ورديات، بعد تدريبهم وتوعيتهم بالدور الاحترازي الذي يقومون به، وما تمثله عمليات التعقيم من أهمية بالغة للمحافظة على سلامة زوّار وقاصدي المسجد الحرام.





قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم بتوزيع عبوات ماء زمزم لزوار المسجد الحرام.





وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم المهندس مشاري المسعودي أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير السقيا لقاصدي بيت الله الحرام، في جميع أروقة المسجد الحرام، والأبواب الرئيسية، وساحاته بطريقة منظمة وميسرة.





وبين المسعودي أن هذه المبادرة تأتي بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وذلك بعد إغلاق المشربيات الخاصة بماء زمزم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).