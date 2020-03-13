عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم صباح اليوم الجمعة ١٣ رسميا تعليق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى يوم ٣ أبريل القادم بسبب انتشار فيروس كورونا مؤخرا.



مصير ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي



وانتشرت التساؤلات حول مصير نادي ليفربول في حالة استمرت أزمة فيروس كورونا وتم إلغاء بطولة الدوري الإنجليزي من سيكون بطل المسابقة هذا الموسم.



سكاي تكشف عن صدمة قوية إلى ليفربول بشأن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز



وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أنه بنسبة ٧٥% سيتم إلغاء بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بفيروس كورونا.



وأكدت الشبكة أنه من المتوقع ألا يكون هناك بطل لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم كما أنه لن يكون هناك هبوط وصعود لأول مرة في تاريخ البطولة.



ترتيب نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز



ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٨٢ نقطة من أصل ٢٩ مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.