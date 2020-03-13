بكري: القيادة السياسية تحترم الرأي والرأي الآخر (فيديو)

أعرب الإعلامي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن أمله أن تكون الحكومة من تآلف قوى وأحزاب سياسية فى المرحلة القادمة، معقبًا: "إحنا مش أقل من أي حد بالعكس مصر بلد ترسخت فيه ثقافة الديمقراطية وثقافة الرأي والرأي الآخر، ولذلك نفهم ما يحدث في الأحزاب السياسية الآن".



وقال "بكرى"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدي البلد"، مساء الجمعة، إن الأحزاب السياسية فى مصر تشهد حراكا كبيرا وتغييرات سياسية، مشيًرا إلى أن هناك العديد من الأحزاب السياسية تتحرك فى النزول إلى المحافظات وأصبح لهم تواجد حقيقي على أرض الواقع.



وشدد على ضرورة عدم ترك البلد بحالة فراغ سياسي، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك برلمان قوي يناقش الاستجوابات وطلبات الإحاطة ويصدر قوانين تحقق مصالح الشعب المصري.



وأكد عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية واعية ومدركة وتحترم الرأي والرأي الآخر، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أكثر من مرة عن ضرورة الرأي والرأي الآخر ويجب أن يكون هناك حراك سياسي.



وتابع: "الدولة المصرية تواجه تحديات خطيرة جدا وان الشعب المصري لم يكن قاصرا ولكنه شعب قوي وواع ويفهم جميع ما يدور من حوله".

