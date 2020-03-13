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نجم الزمالك يقترب من دجلة

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:06 م
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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اقترب صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد عنتر، من الانتقال لنادي وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأبدي محمد عنتر رغبته بالانتقال لوادي دجلة، بسب قلة مشاركاته مع الزمالك طوال الفترة الماضية تحت قيادة كارتيرون.


وخرج عنتر من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، بسبب تألق الثنائي المغربي أشرف وبن شرقي ومحمد أوناجم، اللذين يشاركون في نفس مركزه.


وينتظر عنتر إنهاء كل الأمور المتعلقه به مع نادي الزمالك، حيث سينتقل إلى وادي دجلة بدون مقابل، ولعقد يمتد لمده ثلاث مواسم مقبلة.

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