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"عشم إبليس في الجنة".. فرص مانشستر سيتي في حصد لقب البريمير ليج

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:59 م
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
علي خلاف
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يعيش الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا فترة سيئة بعد خسارة ديربي مانشستر أمام اليونايتد بثنائية نظيفة في مباراة الجولة الـ29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ترتيب مانشستر سيتي في جدول الدوري الإنجليزي

بخسارة السيتي أمام اليونايتد في مباراة الجولة الـ29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أصبحت فرص جوارديولا للحفاظ على لقب البريميرليج صعبة ولكنها ممكنة بشكل نظري على الأوراق حيث يحتل السيتيزنز المركز الثاني في جدول المسابقة المحلية برصيد برصيد 57 نقطة وبفارق 25 نقطة عن ليفربول متصدر الترتيب برصيد 82 من النقاط.

فرص مانشستر سيتي في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

ويستعرض موقع "الفجر الرياضي" فرص فريق مانشستر سيتي الضئيلة في المنافسة على لقب النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

1- استغلال الحالة السيئة لفريق ليفربول بعد الخروج الأوروبي

بالطبع سيعمل المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على استغلال فترة النتائج السلبية التي يعيشها المتصدر فريق ليفربول عقب خروجه الأخير من دور الستة عشر بمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد أتليتكو مدريد الإسباني والتي سبقها خروج من كأس الرابطة الإنجليزي على يد تشليسي ،حيث يرغب السيتيزنز في استغلال تلك النتائج والفوز في المباريات الـ9 المتبقية في المسابقة المحلية وانتظار نتائج الريدز.

2- خسارة ليفربول في المباريات التسع المتبقية

يآمل فريق مانشستر سيتي في خسارة المتصدر ليفربول في مبارياته التسع المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحتاج الريدز إلى 6 نقاط فقط من أجل حسم لقب بطولة البريميرليج بشكل رسمي وخسارة لاعبي المدرب الألماني يورجن كلوب تفتح باب الأمل شيئا فشيئا لصالح السيتي.

3- فوز مانشستر سيتي في مبارياته المتبقية بجدول البريميرليج

بالتأكيد لا يملك المدرب الإسباني بيب جوارديولا رفاهية فقدان المزيد من النقاط من أجل الحفاظ على الفرص الضئيلة للمنافسة على لقب النسخة الحالية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يحتاج مانشستر سيتي للفوز بجميع مبارياته المتبقية ومنها لقاءه المؤجل أمام أرسنال والذي قد يغير في حسم لقب البطولة لصالح ليفربول الذي يحتاج فقط إلى 6 نقاط من 9 جولات لذا يمكننا القول أن قضية تتويج ليفربول باللقب الغائب باتت محسومة بشكل كبير.

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