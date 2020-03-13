الأسهم الأوروبية تغلق تعاملات الأسبوع على أسوأ أداء منذ الأزمة المالية في 2008

قطعت الأسهم الأوروبية موجة خسائر دامت لست جلسات يوم الجمعة، لكن لم تحقق إلا مكاسب ضئيلة على مدار اليوم حيث فقدت انتعاشة مبكرة قوة الدفع مع تعمق الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وسرعان ما قلصت أسهم المنطقة، التي كانت في وقت سابق بصدد أفضل أيامها منذ أواخر 2008، مكاسبها بعد أن أعلنت إسبانيا حالة طوارئ في مواجهة تفشي الفيروس، في حين تفاقم الألم بتقارير تفيد أن الولايات المتحدة ستحذو حذوها.

وأغلق المؤشر "ستوكس 600" القياسي مرتفعًا1% عقب انهيار قياسي بلغ 11.5 % يوم الخميس، ولا يزال المؤشر منخفض 18 % خلال تعاملات الأسبوع، في أسوأ نزول أسبوعي له منذ الأزمة المالية في 2008.





فقد ستوكس 600 نحو ثلث قيمته منذ الذروة التي سجلها منتصف فبراير شباط، وتعمق هذا الأسبوع داخل نطاق المراهنة على انخفاض الأسعار.