ماليزيا تسعى إلى ترميم العلاقات مع السعودية

أكد وزير الخارجية الماليزي الجديد، داتوك سيري هشام الدين حسين، اليوم الجمعة، أنه سيعطي الأولوية لترميم العلاقات الثنائية مع السعودية بصفتها محورا أساسيا.





ونقلت صحيفة "ماليزيا كيني" عنه أنه تم إرسال دعوة إلى نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان لزيارة ماليزيا.





وقال خلال حفل استقبال له في ويسما بوترا: إن "من إحدى الأولويات في سياستنا الخارجية هي تصحيحنا للعلاقات مع السعودية".





وفي وقت لاحق، قال الوزير إنه سيحاول أيضا تحسين علاقة ماليزيا بالهند، وسط تكهنات بأن نيودلهي تعتزم حظر واردات زيت النخيل الماليزي في أعقاب فتور العلاقات العام الماضي، بعد أن تدخل رئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد بالتعليق على الاضطرابات في جامو وكشمير الذي اعتبر تحريضاً.



