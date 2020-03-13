Advertisements
Advertisements
Advertisements

ماليزيا تسعى إلى ترميم العلاقات مع السعودية

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:53 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
أكد وزير الخارجية الماليزي الجديد، داتوك سيري هشام الدين حسين، اليوم الجمعة، أنه سيعطي الأولوية لترميم العلاقات الثنائية مع السعودية بصفتها محورا أساسيا.

ونقلت صحيفة "ماليزيا كيني" عنه أنه تم إرسال دعوة إلى نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان لزيارة ماليزيا.

وقال خلال حفل استقبال له في ويسما بوترا: إن "من إحدى الأولويات في سياستنا الخارجية هي تصحيحنا للعلاقات مع السعودية".

وفي وقت لاحق، قال الوزير إنه سيحاول أيضا تحسين علاقة ماليزيا بالهند، وسط تكهنات بأن نيودلهي تعتزم حظر واردات زيت النخيل الماليزي في أعقاب فتور العلاقات العام الماضي، بعد أن تدخل رئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد بالتعليق على الاضطرابات في جامو وكشمير الذي اعتبر تحريضاً.

كما أضاف الوزير: "أحاول التعامل مع ذلك، لأننا لا نعيش في جزيرة، وماليزيا ليست قوة عظمى، نحتاج أن نضمن أن أولئك الذين بإمكانهم التأثير في العالم أن يكونوا قريبين منا".

وفي اجتماع مجلس الوزراء، قال هشام الدين، إن تفشي مرض كورونا المستجد Covid-16 كان الموضوع الرئيسي للنقاش، وسيطلب من الدول الأخرى المتضررة من تفشي المرض مثل الصين وإيطاليا وسنغافورة مشاركة تجاربهم في معالجة المشكلة.

وفي الجدل الذي صاحب قمة كوالالمبور في شهر ديسمبر العام الماضي، سبق لمهاتير أن هاتف الجانب السعودي، مؤكدا لهم أن القمة لن تحل محل منظمة التعاون الإسلامي الحالية، ولم يحضر القمة أيضا الرئيس الباكستاني عمران أحمد خان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ماليزيا ترميم اليو العلاقات السعودية

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ نصف ساعة

عاجل.. تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021

منذ حوالي 3 ساعات

حفاظًا على الطلاب.. نائب وزير التعليم يصدر 10 تعليمات مهمة للمدارس

منذ أقل من ساعة

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

منذ 37 دقيقة

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيان حكومي صادم عن ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 5 ساعات

أول فرمان من الزمالك بعد تأجيل مباراة المصري

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراتي الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ 40 دقيقة

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 13 ساعة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

لم نطلق التنين.. توضيح عاجل من الأرصاد الجوية: هذا ما ننتظره

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل- السعودية| الجبير يلتقي رئيس وزراء ماليزيا لبحث مستجدات المنطقة

وزير التعليم الماليزي يشكر المملكة على تقديم ٣٠٠ منحة تعليمية

الهنود يطالبون بمقاطعة ماليزيا بعد أن زعم رئيس وزرائها أن كشمير "محتلة"

مهاتير محمد يوضح ما حدث بينه وبين "الملك سلمان" بشأن قمة كوالالمبور

دبلوماسيون: القوى الإسلامية فشلت في جذب القوى الرئيسية بالشرق الأوسط

قمة ماليزيا تدرس تجارة الذهب والتغلب على العقوبات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:53 م

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

حفاظًا على الطلاب.. نائب وزير التعليم يصدر 10 تعليمات مهمة للمدارس

08:33 م

لم نطلق التنين.. توضيح عاجل من الأرصاد الجوية: هذا ما ننتظره

07:10 م

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

03:27 م

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

08:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status