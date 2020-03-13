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خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:53 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تطورات جديدة في إصابة كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، الذي يغيب عن الفريق منذ ١١ شهرا بسبب الإصابة.

ويغيب نيدفيد عن الأهلي منذ الإصابة في غضروف الركبة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام مصر المقاصة في إبريل من العام الماضي.

وقال المصدر إن نيدفيد خضع لعملية جراحية ثالثة في ركبته نهاية شهر فبراير الماضي في ألمانيا تحت إشراف طبيب ألماني متخصص في إصابات الركبة.

المصدر أضاف بأن نيدفيد سيغيب عن الأهلي مدة لن تقل عن ٦ أشهر أخرى، حتى التعافي من الإصابة، وهو ما يعني عودته في شهر سبتمبر المقبل.

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نيدفيد الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة إصابة كريم نيدفيد

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