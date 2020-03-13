5 حالات كورونا في بورنموث

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي، عن الاشتباه في إصابة خمس أفراد، بفيروس كورونا اللعين، والمنتشر على نطاق واسع خلال الفترة الأخيرة.









حيث قال نادي بورنموث:" هناك خمسة موظفين يعزلون أنفسهم حاليا، بعد الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا".









وتابع البيان:" يقوم حارس المرمى أرتور بوروك، إلى جانب أربعة من أعضاء الفريق الأول، بالعزل الذاتي بما يتماشى مع إرشادات الحكومة والصحة العامة".









وأضاف:" لم يثبت وجود أي إصابة بذلك الفيروس ولكن ذلك تدبير إحتزاري خلال هذه المرحلة".









وأتم البيان:" يواصل النادي مراقبه الوضع واتخاد الإجراءات المناسبة لضمان سلامة موظفيه ومشجعيه، سيتم توفير المزيد من التحديثات عند الضرورة".



