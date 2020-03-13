بشرى عن نزولها في المطر "أكل العيش مر"

شاركت الفنانة بشرى، صورة لها بعد شرائها أغراض للمنزل في وسط مياة الأمطار الكثيفة وظهرت وهي تردي جاكت أحمر وبوت للمطر وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت تعليقا على الصورة التي نشرتها وهو تحمل أغراض المنزل قائلة: " أكل العيش مر ولازم حد يخرج يجيب الاكل....بكل رضا واقفة بغنى عايم فى بحر الغدر..على رأى شارموفرز واخر خمسة سنتى فى بنطلونى مبلولين..اللى عنده بوت المطر يعتبر أغنى انسان فى العالم اليومين دول".



وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة وكانت أبرز التعليقات من الفنانة داليا مصطفى قائلة: "عملت نفس العاملة دي" وقال أحد المتابعين "ده آخر الشارع غريق خلي بالك".



يذكر أن آخر أعمال بشرى مشاركتها في مسلسل "عوالم خفية" والذي تم عرضه في السباق الرمضاني لعام 2018 وهو بطولة الفنان عادل إمام وهبة مجدي وطارق صبري وإخراج رامي امام.

