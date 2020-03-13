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أول رد رسمي على إصابة محمد صلاح فيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:48 م
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بوابة الفجر
علاء خليف
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علق رامي عباس وكيل أعمال الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، على الأنباء المتداولة بشأن الإشتباه في إصابة نجم الفراعنة بفيروس كورونا المنتشر في معظم دول أوروبا والعالم.

ونشر "عباس" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خبر اشتباه إصابة "صلاح" بفيروس كورونا وعلق قائلا: "كم هو مخجل أن يتم نشر موضوع حساس للغاية كهذا دون مصادر أو معرفة حقيقية.. فقط من أجل المشاهدات.. ما حدث مقزز ومرعب في نفس الوقت".

وكانت تقارير صحفية أعلنت اليوم الجمعة، اشتباه في إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا.

وربطت التقارير بين إعلان نادي بورنموث الذي واجه ليفربول السبت الماضي بالدوري الإنجليزي، اشتباه في إصابة 5 أشخاص بالنادي بينهم حارس المرمي أرتور بوروك، وبين إحتمالية إصابة بعض لاعبي الريدز وبينهم صلاح بالفيروس بسبب مخالطتهم للحارس البولندي.

الجدير بالذكر أن نادي تشيلسي الإنجليزي أعلن إصابة لاعبه الشاب كالوم هودسون أودوي بفيروس كورونا، كما أعلن نادي آرسنال  إصابة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا بالفيروس المستجد.

واتخذت رابطة الدوري الإنجليزي قرارًا اليوم الجمعة، بتعليق منافسات البريميرليج حتي 4 أبريل المقبل، بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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