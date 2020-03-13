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موعد مباراتي الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:50 م
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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تمكن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حجز بطاقة العبور للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله في الأسبوع الماضي أمام مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي، ليتأهل بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث أنتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.


ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في نصف النهائي نظيره الرجاء المغربي الذي أقصى مازيمبي الكونجولي، بينما يلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي.


موعد مباراتي الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
ويحل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي ضيفا ثقيلا على نظيره الوداد، يوم 1 مايو المقبل، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، على الملعب الرياضي محمد الخامس.


ومن المنتظر، أن يخوض الأهلي مباراة إياب الدور نصف النهائي، على ستاد القاهرة الدولي، يوم 8 مايو القادم.
والجدير بالذكر، أن المباراة النهائية للمسابقة القارية الأغلى في إفريقيا ستلعب في الكاميرون أو المغرب أو تونس يوم 29 مايو.

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