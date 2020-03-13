حفاظًا على الطلاب.. نائب وزير التعليم يصدر 10 تعليمات مهمة للمدارس

أصدر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تعليمات مهمة للمدارس للتعامل مع الطقس السييء والحفاظ علي سلامة الطلاب، وترصد "الفجر" أبرز هذه التعليمات:

1.التنبيه على المدارس بضرورة فصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول، حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

2.التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم ومراجعة جميع وصلات الكهرباء،وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

.3التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أية مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر و عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول حال سقوط الأمطار مرة أخرى وفي حال عدم تحسن حالة الجو.





4.تقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية، للتنبيه على عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع،حرصًا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء.

5.عدم العبث بمياه الأمطار حال وجودها داخل فناء المدارس خوفًا من وجود أى خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بيارات وبالوعات مفتوحة.

6.قيام الإذاعة المدرسية بعمل توعية للمجتمع المدرسي بكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة وكيفية تجنب المخاطر خصوصا فى الأماكن ذات الطبيعة الخاصة،كالقرى والنجوع والمناطق الجبلية والصحراوية.





7.ضرورة إخطار الإدارة التعليمية بأى ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجة السرعة.

8.توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة والعاملين في المدارس،من خلال توفير الإجراءات الاحترازية تجنباً للمخاطر الناجمة عن هطول الأمطار أو الرياح الشديدة التى شهدتها البلاد خلال الأيام الجارية.

9.يقوم مدير كل مدرسة بتعديل الجدول بعد تعليق الأنشطة.

10.متابع الحالة الصحية للطلاب خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الزائرة الصحية.