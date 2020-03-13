لهذا السبب.. حنان مطاوع تعتذر لنبيلة عبيد ونادية الجندي

اعتذرت الممثلة المصرية ​حنان مطاوع،​ للممثلتين المصريتين ​نادية الجندي​، و​نبيلة عبيد​ عن المشاركة في مسلسلهما الجديد "سكر زيادة"، كضيفة شرف، والذي كان يحمل عنوان "نساء من ذهب"، بعدما رشحها المخرج وائل إحسان، للظهور في مشهد محوري خلال الأحداث إلى جانب بطلتي العمل.

إلا أن "حنان"، اضطرت للاعتذار بسبب انشغالها في تصوير مسلسل "القاهرة كابول"، من بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، بالإضافة إلى انشغالها بتصوير مسلسل "بنت القبايل".

‎مسلسل "سكر زيادة"، تدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو أقرب للسيت كوم، ويشارك في بطولته ​سميحة أيوب،​ و​هالة فاخر​.

إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم، أحمد فهمي، ​وروجينا​، وبيومي فؤاد، ​ومصطفى أبو سريع، ومايان السيد، ​وبدرية طلبة​، وهنادي مهنى، وخالد أنور، و​سليمان عيد​

وأيضًا هيفاء وهبي، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين، المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا‪.‬