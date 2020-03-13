أمريكا تستدعي السفير الصيني بسبب تصريحات بشأن "كورونا"





أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، انها استدعت السفير الصيني كوي تيانكاي، بعد أن قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن "الجيش الأمريكي ربما يكون قد جلب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى ووهان؛ حيث ظهر تفشي الفيروس لأول مرة".





وقال مسؤول حكومي كبير: إن "مساعد وزير شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ ديفيد ستيلويل، استدعى السفير الصيني، بشأن حملة التضليل الصينية التي وصفها بـ"الفاضحة والعالمية" بشأن فيروس كورونا، وفقًا لشبكة "فوكس نيوز".





وذكرت "فوكس نيوز" أنه من غير الواضح ما إذا كانت البيانات الأخرى قد تمت مناقشتها في الاجتماع.





وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان، مساء أمس الخميس، إن "الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضررا بسبب التفشي".





ونشر تشاو لي جيان تغريدة بالإنجليزية في حسابه على "تويتر" قال فيها: "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان.. تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير".



