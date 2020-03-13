Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب الأمطار.. انهيار جزئي لعقار بباب الشعرية دون خسائر

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تابع اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال إخلاء الأسر من العقار 5 حارة المرزوقي بحى باب الشعرية، إثر انهيار جزء منه نتيجة سقوط الأمطار عليه، دون حدوث أي إصابات أو خسائر. 

كما تابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال رفع الأنقاض من العقار 10 العزباوية خلف الكنيسة المرقصية من شارع نجيب الريحاني بحي الأزبكية والذى انهار دون خسائر.

وتعرضت محافظات الجمهورية، أمس الخميس واليوم الجمعة، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء الجمعة على كافة أنحاء الحمهورية.

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.

وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التى تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الإستقرار في الأحوال الجوية إعتبارًا مـن الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

وكشفت هيئة الأرصاد، عن أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمـر وجبـوب البلاد. 

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصـل لحـد العاصفة على مناطـق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وصاحب ذلك انخفـاض فـي درجات الحـرارة اليوم الجمعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظة القاهرة باب الشعرية انهيار عقار الطقس السيئ

أخبار تهمك

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ يوم

عاجل.. تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021

منذ ساعتين و 41 دقيقة

لم نطلق التنين.. توضيح عاجل من الأرصاد الجوية: هذا ما ننتظره

منذ ساعة و نصف

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو بسبب فيروس كورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أول فرمان من الزمالك بعد تأجيل مباراة المصري

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. بيان حكومي صادم عن ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ حوالي 6 ساعات

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 12 ساعة

قرار صادم ينتظر ليفربول بشأن البريميرليج

منذ ساعة و 13 دقيقة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد تأجيل مباراة إنبي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

شاهد.. غرق كورنيش المندرة في مياه الأمطار بالإسكندرية (صور)

فتح طرق البحر الأحمر المغلقة بالكامل عقب تحسن الأحوال الجوية

بالصور.. أول تحرك لمحافظ الشرقية بعد حريق مستشفى التوحيد

محافظ قنا: لا خسائر بشرية أو مادية إثر موجة الطقس السيء

عاجل.. رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعطيل الدراسة غدا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:27 م

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

08:06 ص

عاجل.. تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021

06:01 م

لم نطلق التنين.. توضيح عاجل من الأرصاد الجوية: هذا ما ننتظره

07:10 م

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

02:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status