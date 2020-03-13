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الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا السبت وتوجه رسالة للمصريين.. اعرف التفاصيل!

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:14 م
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حالة الطقس
حالة الطقس
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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدًا السبت الموافق 14/3/2020، استمرار موجة الطقس السئ والأمطار.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدًا السبت معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ويشهد أمطار متوسطة على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

كما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سقوط أمطار متوسطة، على بعض المناطق، وتكون رعدية أحيانًا بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شمال الصعيد يشهد طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح نشطة والأمطار متوسطة، وعلى بعض المناطق والرياح معتدلة.

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدرجات الحرارة المتوقعة غدا 

- القاهرة الكبرى 21 - 12.

الوجه البحري 21 - 11.

السواحل الشمالية الغربية 20 - 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 20 - 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 - 14.

شمال الصعيد 21 - 11.

جنوب الصعيد 27 - 14.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية توجه رسالة للمصريين
وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية رسالة عاجلة للمصريين، حذرت فيها بعدم التهاون والانخداع من تحسن الأحوال الجوية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وخاصةً في الصباح الباكر وليلًا، 
والقيادة بهدوء على الطرق السريعة وعدم التهور، واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات حفاظًا على سلامتكم.
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