وزيرة التضامن من منطقة الزرايب: تعويضات وإعانات عاجلة (صور)

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي منطقة الزرايب بمنطقة 15 مايو، والتي تضررت جراء حالة الطقس التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وقالت القباج إن زيارة منطقة 15 مايو تأتي بتوصية محددة وواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعامل مع المناطق المضارة من الطقس وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية السريعة والاستجابة لمطالب سكان المناطق المضارة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات بالتعاون مع السادة الوزراء والمحافظين.



وأضافت القباج أنها تواصلت مع وزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة لإيجاد حلول لهذه المشكلة ومناقشة السيناريوهات المطروحة لتكون حلولا طويلة المدي بما يوفر حماية للناس، بالتعاون مع الكنيسة المصرية والجمعيات الشريكة لينتج مجتمع صالح ومنتج ومثمر.



ولفتت القباج إلى أن السيناريوهات المطروحة تتمثل في البقاء في المنطقة أو الانتقال من المنطقة بكافة الخدمات الموجودة فيها كأماكن العبادة والتسكين والتشغيل، مشيرة إلى أن هناك انفتاح ومرونة أن يتم انتقال غالبية الأسر من خلال أكثر من مقترح لنقل هؤلاء السكان.



وأشارت القباج إلى أنه سيتم توفير التعويضات اللازمة في أسرع وقت، كما سيتم صرف إعانة عاجلة، مقدمة التعازي في المفقودين واستعداد تام من الوزارة لخدمة أهالي المنطقة.



وأضافت: "نريد للمواطن الذي يعيش في هذا المجتمع؛ مجتمعا يليق بكم كمواطنين مصريين".



ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق الإغاثة والطوارئ بالهلال الأحمر المصرى لعمل التدخلات اللأزمه بمنطقة الزرايب بمنطقة 15 مايو منذ منتصف ليل الأمس الخميس، وأستكملت فرق الإغاثة عملها صباح اليوم الجمعة.



وقامت فرق الهلال الأحمر بعمل الإسعافات الأولية للمصابين وتقديم خدمات إغاثية لعدد 250 اسرة من أسرة ومراتب وبطاطين ومواد غذائية جافة، ويجرى حاليا تقييم الموقف والإتفاق مع المتضررين علي نقلهم إلي المراكز الإيوائية لتوفير مزيد من الخدمات كما يتم حصر الخسائر لتقرير التعويضات المناسبه حسب ما يقره القانون.



وقررت وزيرة التضامن الإجتماعي صرف إعانات عاجلة لحين صرف التعويضات القانونيه بقيمة الف جنيه لكل مصاب و5000 آلاف لأسرة المتوفي.



وتواصل فرق التدخل أثناء الطوارئ بالهلال الأحمر المصري لليوم الثانى تقديم المساعدات للاسر بالمناطق المتضررة من سيول الأمطار، حيث تواجدت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في حي الزرايب بمنطقة 15 مايو لتقديم المساعدات للاسر وأهالي المنطقة المتضريين من موجة الطقس السيء التى تتعرض لها البلاد منذ أمس حيث يتم تقديم المساعدات من بطاطين ومواد غذائية.

