الطائفة الإنجيلية: تشكيل فريق لدعم متضرري الأمطار في 15 مايو

قال يوسف إدور، مدير المكتب الإعلامي للطائفة الإنجيلية بمصر والمتحدث باسم رئيس الطائفة، إن المجمع المعمدان الإنجيلي، قرر تشكيل فريق لدعم وإغاثة المتضررين من قِبل مجمع كنائس المجمع المعمداني في منطقة زرايب ١٥ مايو، وذلك بالتنسيق مع الطائفة الإنجيلية.



وأضاف: نصلي إلى الله بأن يمنح التعزية والصبر لذوى الضحايا؛ وأن يمد يديه بالشفاء العاجل لكل المُصابين والمتضررين علي مستوى الجمهورية، كما نصلي أن يحفظ الله مصر وأهلها في أمن وسلام.



كانت منطقة ١٥ مايو قد شهدت، أمس، سيول جراء سقوط أمطار غزيرة؛ مما تسبب في إنهيار منازل عديدة وخسائر في الأرواح.



وطالب المجمع المعمداني الإنجيلي بمصر، الجهات المعنية بإرسال الدعم ودفع سيارات الاسعاف، مؤكدًا أن معدات الإنقاذ يصعُب دخولها المنطقة، حيث تعرضت إلى مجرى سيول.



كما طالب من الجميع التواصل مع القس عادل، راعي الكنيسة المعمدانية هناك، لمحاولة إنقاذ الموقف، لافتًا إلى أن الوضع يحتاج إلى مجهود مكثف.



وكان الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، قد أمر بتعليق انشطة التربية الكنيسة؛ ومدارس الأحد؛ نظرًا لظروف حالة الطقس السئ.



وشدد أسقف عام المنيا علي الكهنة في جميع الكنائس بضرورة إلغاء كافة الإجتماعات حتي مساء السبت المقبل في جميع القرى والنجوع، علي أن تُقام صلوات القداسات في مواعيدها المقررة.



وأضاف مكاريوس في بيانه، أن الكنائس تفتح ابوابها لصلاة القداسات فقط علي أن يقتصر علي المُصليين من السُكان القريبة ومن اللذين يستطعون الحضور الي الكنائس، حتي لا تتوقف تقديم الذبائح في الكنائس.



فيما قرر أسقف حلوان فتح أبواب جميع كنائس الإيبارشية لاستقبال المشردين من المسيحيين والمسلمين دون تميز.



وقال إسحق غالي، سكرتير الانبا بسنتي، أسقف حلوان، إن الأنبا بسنتي قد قرر استقبال كافة المواطنين الذين بلا مأوى منذ الأمس نظرا للظروف الجوية.



وأضاف غالي، في تصريحات صحفية، أن الأنبا بسنتي قد شدد على جميع الخدام المتطوعين لمساعدة المواطنين على عدم التقاط أي صورة لهم، مشيرا إلي الاية المقدسة التي تقول "لِكَيْ تَكُونَ صَدَقَتُكَ فِي الْخَفَاءِ. فَأَبُوكَ الَّذِي يَرَى فِي الْخَفَاءِ هُوَ يُجَازِيكَ عَلاَنِيَةً".



ولفت سكرتير إيبارشية حلوان والمعصرة، إلى أن القرار يعد لمسة إنسانية من جانب الأنبا بستني، قائلا: "سيدنا قال مينفعش يكون ولادنا في الشوارع ومنحتضنهمش في الجو دا".



وأوضح أن الكنيسة استقبلت حالات كثيرة، فضلًا عن نزول الخدام الي الشوارع لجلب جميع المتشردين الذين يحتاجون الي مأوى بسبب سوء حالة الطقس السيئة التي تتعرض لها البلاد.