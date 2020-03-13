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الإمارات.. "الصحة" تدعو كبار السن إلى إلتزام منازلهم بسبب كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:53 م
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بوابة الفجر
حلمي رمضان
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ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء الجمعة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن "وزارة الصحة ووقاية المجتمع تدعو كبار السن من المواطنين والمقيمين إلى إلتزام منازلهم وتجنب الأماكن المزدحمة للوقاية من فيروس كورونا، وتوجه أبناءهم إلى اتباع الإجراءات الوقائية حرصاً على سلامتهم في إطار الحرص على سلامة المجتمع بكافة فئاته".

وكانت حكومة الإمارات، في وقت سابق من مساء اليوم، تفعيل نظام (العمل عن بعد) لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحادية لمدة أسبوعين ابتداء من الأحد 15 مارس 2020، وهي فترة قابلة للتجديد، وذلك في إطار الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المجتمع، وبما يدعم استمرار انسيابية العمل وكفاءته.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ويشار إلى أن الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، تجاوزت 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 15 ألف في إيطاليا وتخطت 10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

كورونا الصحة الإمارات

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