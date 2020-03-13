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"بكري" عن موجة الطقس: "الناس بتستخدم مراكب فى الشوارع"

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:01 م
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مصطفى بكري
مصطفى بكري
داليا الحسين
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علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب على موجة الطقس السيئ، التي أثرت على معظم أنحاء الجمهورية قائلًا: "البلد في حالة شلل تام.. ولكن المسئولين في كافة المناطق والمحافظات لا يتوقفون عن حل المشاكل؛ لكن الأزمة أكبر من طاقة الحكومة".

وقال "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة إن الرئاسة والقوات المسلحة والمؤسسات الكبري والشرطة والوزارات المعنية جميعهم يقفون على قلب رجل واحد ويحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مشيرًا إلى أن القطارات والمترو وجميع المواصلات توقفت، ساخرا: "الناس بتستخدم مراكب صغيرة فى الشوارع وفى المناطق كي تعبر من مكان لآخر.. شعب ملوش حل".

ونوه إلى أن شعب مصر العظيم يتأقلم على كافة الظروف التى تمر بها البلاد، لكونه محب للحياة وشعب قادر على أن يترك أحزانه جانبا ويتأقلم مع الأوضاع الجديدة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن أمس الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

حيث سقطت أمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وامتدت إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وكانت رعديه على بعض المناطق، ووصلت إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.
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الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري حالة الطقس القوات المسلحة الشوارع الارصاد

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