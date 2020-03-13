موعد عودة رمضان صبحي من الإصابة

يعاني رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من إصابة قوية في العضلة الخلفية حرمته من المشاركة في مباريات القلعة الحمراء في الفترة الماضية.

وتعرض رمضان صبحى لإصابة خلال أحد تدريبات الفريق الماضية وتحديداً يوم 17 ديسمبر الماضى، حيث أصيب بتمزق فى العضلة الخلفية بأحد تدريبات الفريق، وخاض اللاعب برنامجا تأهيليا وعلاجيا طوال الفترة الماضية وشارك فى تدريبات الأهلى قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال بدورى أبطال أفريقيا لكن الجهاز فضّل إراحته وعدم اصطحابه فى رحلة السودان، ثم انتظم اللاعب فى المران 3 أيام متتالية الأسبوع الماضي، قبل أن يشعر بأن احساسه بقدمه والملعب ليس بنسبة 100%" ليقرر الجهاز الطبى منحه راحة عدة أيام إضافية لتفادى أى مضاعفات.

وطالت فترة غياب رمضان صبحي عن الفريق الأهلي بعدما خرجت تسريبات من النادي الأحمر تؤكد تجهيز اللاعب لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك في دولة الإمارات.

ولكن رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي غاب عن المشاركة في مباريات الفريق الأحمر ، بالإضافة إلى خروج اللاعب من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في مباراتي صن داونز الجنوب إفريقي في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة وجنوب إفريقيا.

ويسعى النادي الأهلي لتجهيز رمضان صبحي للمشاركة في المباريات القادمة بعد تأكيدات الجهاز الطبي على حاجة اللاعب إلى 20 يوماً من بعد مباراة صن داونز الجنوب إفريقي الأول في ستاد القاهرة الدولي مما يعني أن رمضان صبحي من الأرحج أن يكون جاهز للمباريات بداية من مباراة الإنتاج الحربي يوم 18 مارس الجاري.